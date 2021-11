Chiara Ferragni coi figli al parco, occhio al dettaglio: schiaffo alla miseria, Greta Thunberg che dice?

02 novembre 2021 a

Una "gitarella" al parco Sempione di Milano per Chiara Ferragni e i figli, Leone di 3 anni e Vittoria di 6 mesi. E con l'influencer di 34 anni e i suoi figli, così come mostra il settimanale Oggi in un servizio esclusivo, ci sono anche due tate e la bellezza di due guardie del corpo. Insomma, per uscire di casa, Chiara Ferragni si porta dietro una sorta di esercito. Il tutto a bordo di un maxi-suv.

Già, per poter fare un giro al parco con i suoi pargoletti, Chiara Ferragni ha bisogno di una mobilitazione stile-G20. Due enormi guardie del corpo dallo sguardo minaccioso. Due e dicasi due tate, una per bambino, pronte ad intervenire ad ogni minima esigenza dei piccolini. Infine eccoci al Suv, un Mercedes XXL da otto posti con finestrini oscurati e postazioni seggiolino per i più piccoli.

E insomma, proprio come le polemiche hanno colpito Joe Biden, potrebbero colpire anche la Ferragni. Già, perché il presidente degli Stati Uniti è stato aspramente criticato per essersi presentato al G20 di Roma sul clima con la bellezza di 80 auto al seguito, tutti Suv, tutti super-inquinanti, insomma un clamoroso controsenso se si considera che il summit era proprio sull'emergenza climatica. Certo, il caso della Ferragni è diverso, di auto al seguito non ce ne sono 80. Ma chissà, comunque, che cosa ne direbbe Greta Thunberg.

Per inciso, nel corso della sua passeggiata al parco, assicura Oggi, gli occhi della influencer sono rimasti quasi sempre attaccati allo smartphone, epicentro e arma "maxima" del suo lavoro, l'oggetto con cui raggiungere in un clic i suoi 25 milioni di followers.

