Chiara Ferragni, un topless brutale: primo piano come mamma l'ha fatta, mai così spinta

"Best of these days", il meglio di questi giorni, spiega su Instagram Chiara Ferragni in un ultimo post. Un post assolutamente bollente, quello dato in pasto ai suoi seguaci dall'influencer più seguita d'Italia. Si tratta di un rullino di dieci fotografie, momenti di vita quotidiana, insieme ai figli, a casa, mentre mostra la sua nuova linea di trucchi.

Ma non solo. Già, perché nel "meglio di questi giorni", come primissima foto del rullino su Instagram, ecco che Chiara Ferragni propone un clamoroso topless. Tutta nuda, proprio come mamma l'ha fatta, almeno fino all'ombelico. E la Ferragni si copre il seno con le mani. Ma, ovviamente, la copertura è assai relativa. Una foto davvero incendiaria...

