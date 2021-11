Paola Caruso svestita nella neve, un décolleté esagerato: fuori tutto, le foto che sfidano la censura

Francesco Fredella 08 novembre 2021 a

Mamma sexy, super sexy: Paola Caruso - volto conosciuto anche grazie ai programma tv di Barbara d'Urso - fa sciogliere la neve in costume. E la temperatura sale alle stelle. Un fine settimana tutto all'insegna del relax: neve e terme. Insomma, un centro benessere che piace praticamente ai fan.

Le foto fanno il giro della Rete dopo il post su Instagram. La Caruso si fa fotografare in una stanza coperta di coltre bianca e sfodera curve mozzafiato. Un décolleté esplosivo, che praticamente lascia tutti senza parole. Non è sola, ma nel fine settimana all'insegna del relax c'è anche Michelino (suo figlio, nato da una precedente relazione).

Dopo alcune travagliate storie d'amore, sembra che la Caruso sia single. Ma i paparazzi sarebbero già sulle sue tracce per cercare, in qualche modo, di capire se per davvero si tratta di una scelta di vita. Eppure, solo poco tempo fa, dopo aver archiviato la storia con il pugile Dario Socci si era parlato di lei per la storia con un politico. Sembrerebbe una fake news, nulla di vero per adesso. E' sola, single per scelta. Paola vuole dedicarsi solo alla famiglia e al suo principe: Michelino, un bimbo bellissimo e molto dolce, che riempie le sue giornate.

