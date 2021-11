Charlene di Monaco, "deliri e cocktail di farmaci". La più agghiacciante delle indiscrezioni

11 novembre 2021 a

Charlene di Monaco ha trascorso un lungo periodo fuori dal Principato, in Sud Africa. I motivi sono stati per dei problemi di salute. Ma il settimanale francese “Voici” ha rivelato che la principessa avrebbe avuto un crollo psichico. La 43enne principessa ora è tornata a casa dal marito e dai figli, i gemelli Jacques e Gabriella, dopo otto mesi in Africa. La principessa ha postato una foto su Instagram che ritrae tutta la famiglia riunita.

Secondo “Voici” alla base della lontananza di Charlene non ci sarebbe stato un’intervento al seno mascellare che le avrebbe causato un’infezione otorinolaringoiatrica, come riferito dal Principato. Charlene soffrirebbe invece di problemi psichici e sarebbe da anni dipendente da un cocktail di sonniferi, inizialmente assunti come antidolorifici. Secondo “Voici” il mix di farmaci sarebbe un modo per superare la pressione di vivere a corte.

A quanto pare Charlene avrebbe aggredito fisicamente la sua dama di compagnia, portando all’intervento di due guardie della sicurezza. La principessa sarebbe stata anche ricoverata perché in preda a deliri e a perdita di contatto con la realtà e non per un collasso. Lo scorso dicembre era apparsa pubblicamente con la testa rasata. Nel corso un altro episodio psicotico, si sarebbe tagliata i capelli con le forbici, con le quali si sarebbe anche ferita al volto. Alberto avrebbe pensato di farla disintossicare a 8500 chilometri da casa, nell’isolato Thanda Private Game Reserve, di 14mila ettari. Adesso il ritorno a casa, sperando che le cose si sistemino al meglio.

