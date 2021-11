Valentina Ferragni, il dramma: "Asportato un grosso pezzo di pelle", la foto che preoccupa i fan

13 novembre 2021 a

Valentina Ferrragni è stata operata. Tutta colpa di un brufolo che in realtà un brufolo non era. A spiegarlo è stata direttamente la sorella di Chiara Ferragni con un post su Instagram. Tutto è iniziato un anno fa, quando la ragazza ha notato qualcosa sulla sua fronte. Inizialmente pensava si trattasse solo di un foruncolo sotto pelle, poi però non vedendolo andare via si è preoccupata. Così la Ferragni si è rivolta ai medici che prontamente hanno operato quel "coso" di cui nessuno conosce ancora il nome. Neppure i medici.

"Una cisti o nel caso peggiore un basalioma (tumore maligno ma non particolarmente aggressivo)", ha spiegato sull'identità del segno che aveva sul volto pubblicando una foto di lei con tanto di cerotto. L’asportazione è avvenuta con un bisturi elettrico perché adesso sarà necessario sottoporre a una biopsia la parte asportata, anch'essa fotografata in un altro scatto.

"Mi hanno asportato un bel pezzo di pelle, ma la salute è la prima cosa", ha proseguito nel suo post. Intanto, in attesa di sapere cosa sia successo, Valentina dovrà tenere del ghiaccio sui tre punti messi sulla fronte e dormire sempre a pancia in su per non rischiare di farli saltare.

