Gf Vip, Katia Ricciarelli e la confessione-choc su Pippo Baudo: "Gelosa come una pazza. Le sue vallette..."

Un amore che Katia Ricciarelli non può dimenticare. Così anche al Grande Fratello Vip il soprano torna a parlare dell'ex marito Pippo Baudo. Durante la puntata di venerdì 15 novembre, la Ricciarelli ha raccontato ad Alfonso Signorini e ai suoi telespettatori i vent'anni passati con il conduttore, con cui negli ultimi tempi ha ripreso i rapporti.

"Pippo, che intanto saluto - ha spiegato la concorrente - è stato molto importante. Nell'85 eravamo innamoratissimi. Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata. Lui non era geloso ma io sì, che vallette che aveva!". La Ricciarelli ha raccontato con ironia le ragazze che accompagnavano Baudo nei programmi tv: "Erano le più belle d'Italia e io ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente. Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo".

Le emozioni però non sono finite qui. Il soprano ha commosso tutti ricordando la mamma: "Per lei ho fatto tutto. Io lavoravo per lei a me i soldi non importavano davo tutto a lei, le ho comprato un castello perché se lo meritava. Quando stava morendo però io ero ad un concerto, ho cantato la sua aria preferita e sono corsa a Spoleto da lei. Sono arrivata e lei era appena entrata in coma. Io le ho detto (e lo potete chiedere anche a mia sorella): 'Mamma non lottare lasciati andare', volevo vedere finalmente la serenità sul suo viso". Applausi e lacrime in studio.

