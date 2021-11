Romina Carrisi, un clamoroso bacio in pubblico: nuovo amore? Ecco che è il vip

19 novembre 2021 a

a

a

Un bacio che ha sorpreso tutti: Romina Carrisi ha condiviso nelle sue storie Instagram un video in cui bacia l'attore Emanuel Caserio, noto soprattutto per il ruolo di Salvatore Amato ne "Il Paradiso delle Signore". Nei brevi filmati pubblicati sui social, i due si trovano a casa della figlia di Albano e Romina per una cena tra amici. Nello specifico, si tratta dei membri del cast di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Tra gli ospiti, infatti, ci sono anche la cantante Jessica Morlacchi e l’ex concorrente de L’Eredità Massimo Cannolletta.

"Stavamo per sposarci". Un terremoto: l'amante segreto di Romina Carrisi, Al Bano che dice?

Il bacio tra Romina ed Emanuel arriva mentre i due sono in cucina, intenti a preparare un piatto di spaghetti. Con una complicità e una sintonia piuttosto evidenti. Proprio nel bel mezzo dei preparativi, i due si concedono un bacio. E tra i fan scatta il dubbio: semplice amicizia o qualcosa di più? In realtà è già la seconda volta che le loro labbra si sfiorano. Qualche tempo fa, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, l'attore ha baciato la collega dopo un finto svenimento. Ovviamente, solo un gesto "di scena". Anche se ormai i rapporti tra i due sembrano essere diventati più intimi.

In interviste recenti Emanuel Caserio si è dichiarato single, mentre Romina Carrisi è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Nel 2019, però, aveva ammesso di aver chiuso una storia. Una relazione importante, con tanto di convivenza a Los Angeles, finita dopo un anno. Da allora, comunque, non si è saputo più nulla della sua vita sentimentale. Resta da vedere come finirà con Emanuel Caserio.

"Mi disse: 'Dimenticala o finisce male'". L'ex di Romina Power accusa Al Bano: una pesante telefonata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.