Arisa, nudo integrale e "morbida felicità": sconvolgente, si mostra senza alcun velo

Arisa sconvolge i fan con una foto in cui si mostra completamente nuda. "C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta", scrive la cantante a corredo dello scatto che la ritrae come mamma l'ha fatta, pubblicato sul suo profilo Instagram. Per lanciare il suo nuovo album, che uscirà il 26 novembre, dal titolo "Ero romantica", Arisa regala ai follower una immagine molto sensuale e rilancia il suo messaggio di body positivity. Eccola quindi con una parrucca bionda alla Brigitte Bardot, lo sguardo ammiccante e le forme burrose in mostra. Il braccio copre a malapena il seno, giusto per evitare la censura dei social. La foto manda in subbuglio i fan. La cantante in pochissimi minuti fa il pieno di cuoricini e di commenti.

Da tempo ormai Arisa si mostra in tutta la sua bellezza e con le sue rotondità. Vuole chiaramente farsi ammirare ma anche far capire alle ragazze che bisogna amare se stessi e il proprio corpo, così come è ."Pubblicità nuda e cruda" scrive con ironia la cantante: "Vi adoro tutti e spero che siate curiosi di ascoltare le mie nuove canzoni".

Solo qualche giorno fa Arisa, sempre su Instagram, aveva scritto: "Come le note nei libri, i papaveri solitari, i sentieri abbandonati, gli introversi, i diversi, i perduti". Un pensiero ermetico, vagamente ungarettiano a cui avevano fatto seguito due foto al contrario decisamente esplicite, in cui nulla era affidato all'immaginazione dei followers. Caschetto biondo, intimo rosso trasparente, il colore della passione. Vedo e non vedo? No, decisamente "vedo", eccome. Perché il secondo selfie della concorrente di Ballando con le stelle era una roba da far tremare i polsi: sdraiata sul letto, voluttuosa. La mano, più che coprire il voluminoso décolleté, sembra esaltarlo, attirando gli sguardi dei fan.

