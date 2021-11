Belen Rodriguez e Damiano, "il flirt". Occhio alla foto del leader dei Maneskin:

20 novembre 2021 a

a

a

Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin si frequentano. Questo il gossip diffuso da una nota influencer, che nel giro di poche ore è riuscita a creare non poco clamore. Eppure la notizia è falsa. Lo afferma il frontman del band romana, che sui social perde le staffe: "Sto leggendo un sacco di str***". E infatti il 22enne è da tempo legato alla modella Giorgia Soleri e con la showgirl argentina non c'è mai stato nulla, tanto meno una frequentazione.

Dopo il grave incidente di Spinalbese in auto... Belen-choc, il gesto che sconvolge i fan

I rumors sono partiti dalla crisi tra la Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese. I due sembrano distanti e da settimane non si fa che parlare del loro rapporto. Così quella con Damiano altro non sarebbe che una fake news. Tra la conduttrice e il parrucchiere sembra essere finita a pochi mesi di distanza dalla nascita della figlia Luna Marì. Le foto dei settimanali che ritraggono Belen sembrano confermarlo. Non solo, perché lei stessa ha raccontato di passare le notti in bianco, prendendosi cura della figlia. Una dichiarazione che fa pensare che Spinalbese non viva più con lei.

Parabrezza distrutto, terrore per Spinalbese: l'ex di Belen in ospedale. Grave incidente in auto: le foto-choc | Guarda

Va invece a gonfie vele la storia tra Damiano e la Soleri, così come la carriera del cantante. Proprio pochi giorni fa I Maneskin si sono portati a casa l'ennesimo premio: sono la migliore rock band agli Mtv European Music Awards. Un trionfo che arriva dopo l'apertura del concerto a Las Vegas dei Rolling Stones. Qui Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio hanno preceduto Mick Jagger, attirando gli applausi di tutta America. Poco prima il gruppo era stato ospite del programma più famoso degli Usa: il "Tonight Show" di Jimmy Fallon: sono i primi artisti italiani a essere invitati.

"Non sta a me giudicare, ma...". Rossano Rubicondi, bomba su Belen: quella (brutta) scelta dopo la sua morte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.