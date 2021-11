Jovana Djordjevic, bikini strettissimo a novembre: capito la moglie del calciatore? Uno scatto bollente

20 novembre 2021 a

Jovana Djordjevic è per certi versi più conosciuta del marito calciatore, almeno negli ambienti social e in particolare in quello di Instagram. Merito della sua bellezza avvolgente e delle sue forme bombastiche, che fanno perdere la testa a migliaia di follower sparsi in tutto il mondo. Conosciuta anche in Italia in qualità di moglie dell’attaccante ex Lazio Filip Djordjevic, Jovana ama stuzzicare i suoi fan con alcuni scatti che ne risaltano l’avvenenza e la sensualità.

Gli ultimi risalgono a questa estate, ma sono stati appena pubblicati probabilmente in un attacco di nostalgia, dato che la stagione calda è lontana e al suo posto è ormai arrivato il freddo. Jovana ha sfoggiato tre scatti in cui indossa un bikini nero piuttosto stretto sulla spiaggia di Ibiza. La bellissima modella serba di Novi Sad, sposata dal 2014 con il calciatore Djordjevic, non è nuova nel mettere in risalto le sue curve per nulla banali, sia sopra che sotto.

Soprattutto nel periodo estivo Jovana ha dato letteralmente spettacolo per i suoi oltre 350mila follower, riempiendoli di scatti dall’alto tasso erotico e sensuale: non sono infatti mancate foto senza veli o in pose ammiccanti, come quando si è mostrata in shorts e topless davanti allo specchio, facendo il giro del web.

