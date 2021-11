Madonna in calze a rete e teacchi a spillo. C'è un imprevisto: "Tutto fuori", roba vietata ai minori

25 novembre 2021 a

Scatti super hot quelli postati da Madonna sui social. L'artista, da sempre abile esperta nell'uso dei media per fini promozionali, questa volta è tornata a farsi fotografare con l'intento di attirare l'attenzione di tutti e di stupire. E in effetti ci è riuscita. La cantante, amata da milioni di persone da più di 30 anni, ha condiviso con i suoi fan una serie di foto sexy, che hanno raccolto in pochissimo tempo migliaia di apprezzamenti.

Negli scatti in questione, Madonna - 63 anni - si diverte a giocare con il suo corpo. Senza alcuna timidezza e mostrandosi da ogni angolazione possibile: la maggior parte delle foto è stata scattata mentre Madonna è adagiata su un letto, dove si mostra sensuale, mentre indossa le calze a rete e i tacchi a spillo. Sopra il letto, poi, si vede un angelo e in primo piano una collana con il crocifisso.

In una foto in particolare si vede in lontananza anche un seno nudo. La didascalia che accompagna la carrellata di foto è sintetica e va dritta al punto: "Un angelo veglia su di me". Tra i commenti dei fan estasiati, compare anche quello della showgirl italiana Valeria Marini, che le ha scritto: "Stellare".

