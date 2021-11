Fedez le rutta in faccia, Chiara Ferragni sbrocca: scena disgustosa in diretta, volano parole grosse

26 novembre 2021 a

Tutto social. Anche le liti. Siamo nell'universo di Chiara Ferragni e Fedez, in arte i Ferragnez, ai quali, appunto, mancava soltanto lo scontro in diretta social, in questo caso su Twitch. Il tutto perché, con grande finezza, il rapper si è prodotto in un fragoroso rutto.

Il tutto è avvenuto in uno studio di registrazione, dove Fedez proprio non è riuscito a trattenersi. E le scuse non sono servite a nulla, così come non è servita la mano davanti alla bocca. Già, Chiara Ferragni ha perso le staffe.

Nel corso della diretta su Twitch si del nuovo disco del rapper. E così, dopo 15 minuti di registrazione, ecco il rutto. "No amore, al prossimo me ne vado", tuona la Ferragni. E ancora, ha aggiunto: "No veramente, io li odio. È una cosa orrenda. Anche Leo ora rutta perché tu continui a ruttare", rivela. Insomma, il piccolino imita papà e, stando a quel che dice l'influencer, rutta a tutto spiano.

Fedez da par suo si è difeso: "Adesso rutta per colpa mia? Ma dai...". E la Ferragni lo inchioda: "Beh, dice: come papà. Io non lo faccio mai, quindi...". In calce al video dato in pasto a tutti i loro seguaci sono piovuti moltissimi commenti, tra critiche e ironia. Dunque, la Ferragni ha ammesso: "Io e Fedez litighiamo spesso". E una conferma è arrivata nel corso della stessa diretta, dove sempre la influencer ha apostrofato il rapper: "Non vuole mai venire a cena con me e non organizza mai viaggi solo per noi. Però con i suoi amici ci va". Insomma, tra Chiara Ferragni e Fedez sembra esserci maretta. O è tutto marketing, come al solito?

