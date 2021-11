Chiara Ferragni, masturbazione: la risposta con cui umilia Fedez. Bastano tre parole, clamoroso

28 novembre 2021 a

Occhio al dettaglio. O meglio, in questo caso, occhio alla battuta, alla frase - buttata là nel corso di una diretta sul social Twitch - con cui Chiara Ferragni ha de facto demolito il suo caro maritino, Fedez, il rapper più amato dalle bambine.

Già, perché la coppietta più social d'Italia, nel corso della diretta, parlava di sesso. E a Fedez chiede alla bionda influencer quale, secondo lei, sia il se*** migliore. La risposta è di quelle clamorose: "Quello da sola", ha tagliato corto con un evidente riferimento alla masturbazione. E insomma, a buon intenditore, poche parole...

La diretta, per inciso, era per promuovere il nuovo album di Fedez, uscito il 26 novembre. Inutile stare a sottolineare come il siparietto sui rapporti amorosi, con la faccia di Fedez "inchiodato" dalla risposta della Ferragni, sia diventato subito un meme che si è diffuso online alla velocità della luce.

Sempre nel corso della medesima diretta, Fedez si è distinto per un altro gesto di "ottimo" gusto: un fragoroso rutto fatto in faccia proprio alla Ferragni, la quale è apparsa basita e infastidita: "Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa (il figlio, ndr), è una cosa orrenda. Anche Leo adesso rutta perché tu continui a ruttare". Ah, l'educazione...

