Elisabetta Canalis, bikini strepitoso a novembre: in spiaggia così. Roba da bollino rosso

30 novembre 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis sfoggia un bikini pazzesco mentre trascorre una giornata di relax insieme alla sua famiglia. Del resto, in California dove vive il clima è mite e a novembre è ancora possibile andare al mare e fare il bagno. Ecco quindi la ex velina con il marito Brian Perri, la figlia Skyler Eva e il loro cagnolone mentre giocano e corrono sulla spiaggia. La Canalis mostra quindi gli scatti di questo momento familiare in una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram.

Elettra Lamborghini, il regalo di Natale molto svestito: si mostra così, una foto (troppo) spinta | Guarda

Scatti dove Elisabetta indossa un micro bikini bianco e mostra il suo fisico tonico e sensuale, scolpito da un allenamento quotidiano con la sua personal trainer. Inutile dire che le foto hanno raccolto migliaia di cuoricini e centinaia di commenti. Nelle immagini appare anche il marito della Canalis Brian che a differenza della velina è poco social e non ama farsi vedere. Ma come si può dire di no ad Elisabetta?

Comunque, al di là del clima mite, del mare e della spiaggia, si sta per entrare nel vivo dei preparativi di Natale. E la figlia di Elisabetta Skyler Eva, come dimostrano sempre i post della sua bellissima mamma su Instagram, si porta avanti e scrive una letterina a Babbo Natale, in italiano, come vuole la Canalis. I desideri della bambina sono precisi. Vuole: "Un orologio magico che faccia quello che voglio, un teddy bear e adottare un cane ricco". Oltre a "sposare Julian".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.