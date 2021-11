Arisa, sconcertante indiscrezione: "Se***? Di notte...", ecco come la hanno beccata

30 novembre 2021 a

È sulla bocca di tutti, Arisa. E lo è per la arcinota svolta-sexy, per le sue confessioni circa la volontà di cimentarsi col cinema a luci rosse, confermate a Ballando con le Stelle e raccolte anche da Rocco Siffredi e Max Felicitas. Poi le foto, un diluvio di scatti sensuali consegnati giorno dopo giorno ai suoi seguaci su Instagram. Incontenibile, insomma.

L'ultimo atto, un'intervista concessa a Vanity Fair in cui ha raccontato della sua indole ribelle, con la quale si opponeva ai molti divieti che i genitori le imponevano quando era adolescente. Ha anche raccontato di quando si fece fare il primo succhiotto, a undici anni, e della furibonda reazione del padre, al quale ci aveva tenuto a mostrarlo.

Eppure, Arisa non sarebbe così scatenata come dà ad apparire. Almeno stando alle "Pillole di Gossip" pubblicate su Dagospia, laddove si legge quanto segue: "Tutti hanno parlato della svolta sexy di Arisa che ha infoiato anche i divi hard: per primo Max Felicitas e poi Rocco Siffredi. Ma la notte la cantante, invece che darsi al se***, cucina a modo suo a casa dell’amico Santo Pirrotta: solo buste di surgelati che mixa realizzando improbabili piatti light", conclude Dago. Insomma, altro che cinema a luci rosse...

