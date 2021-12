Belen Rodriguez, "che figura di m***a". Pubblica questa foto: travolta dagli insulti

09 dicembre 2021 a

Non è stata forse un'ottima idea postare la foto di Luna Marie. Belen infatti ha pubblicato in una stories su Instagram un'immagine della figlia avuta con Antonino Spinalbese dove si vedeva chiaramente la cacca che usciva dal pannolino e ha scritto: "Molti di voi penseranno Photoshop… Ma purtroppo o per fortuna, crescendo i figli senza tate capita a volte di fare figure di me***". La showgirl argentina ha confessato di non essersi assolutamente accorta della cosa quando ha poi inviato la foto della sua secondogenita.

Uno scivolone quello delle Rodriguez che non è piaciuto ai suoi fan. Non hanno infatti apprezzato il video che Belen ha mandato dei suoi bambini che dormivano sereni nel lettone, dove peraltro era evidente l'assenza del fidanzato (o ex) Antonino. Quel dettaglio della povera Luna Marie piena di cacca è stato quindi fortemente criticato dal popolo social.

E la showgirl argentina ci ha provato a spiegare che sono cose che capitano quando devi gestire dei bambini e non hai la babysitter. Ma la giustificazione secondo molti follower è insufficiente visto che la sua mamma, Veronica Cozzani, in realtà è con loro tutti i giorni per tutto il giorno, quindi molto più presente di una tata. "Fai sempre delle gaffe imbarazzanti", ha scritto uno. "Vergogna", ha commentato un altro. E ancora, si legge: "Il suo obiettivo è sempre scattare foto".

