Belen Rodriguez e Antonino, "il disastro di Natale". Guardate i cuscini: la prova della rottura

Crisi o allarme rientrato? Cosa accade tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Sembra che i due possano trascorrere il Natale separatamente. Solo pochi giorni fa i fan hanno notato una separazione lampo: lui ha pubblicato alcune foto in hotel, lei al Lago con tutto il "Clan Rodriguez". Ed i ben informati raccontano di una crisi senza precedenti nei mesi scorsi, che però sarebbe ormai alle spalle. E' davvero così?

Una fonte segreta, che conosce bene la coppia, ha raccontato che la 37enne, dopo l'Immacolato ha mostrato ai suoi 10 milioni di followers l' albero di Natale nella sua abitazione milanese. C'è tutta l'atmosfera natalizia: vischio, luci e il camino. Poi i fan hanno notato alcuni cuscini a quadri con il nome dei componenti della famiglia. In pratica ci sono tre cuscini con le inizia: uno con il nome “Santiago”, uno con quello di “Luna Marì” e l'altro con la “B” di Belen. Mancherebbe all'appello il quarto cuscino con il nome “Antonino”. Sembra non esserci, come mai? Un interrogativo che porterebbe di nuovo sulle tracce della rottura clamorosa tra loro.

Si fa spazio, quindi, l'ipotesi che Belen Rodriguez possa trascorrere il Natale lontano da Antonino Spinalbese: si tratta, per adesso, solo di un'indiscrezione. Condizionale d'obbligo. La loro storia d'amore è nata all'improvviso un anno fa all'incirca. Dopo un vero e proprio colpo di fulmine, Belen Rodriguez ha costruito una famiglia con Spinalbese - hair Stylist di professione. Ma la favola, però, pare che abbia dovuto fare i conti con qualche problema improvviso, i due non ne hanno mai parlato pubblicamente.





