Belen Rodriguez completamente nuda. La foto oltre la censura: "C'è e si vede"

Belen Rodriguez ha allietato i suoi follower su Instagram in una foto in cui è completamente nuda. La showgirl argentina, presentatrice di Tu si que vales, si mostra infatti distesa in piscina, con la pancia in giù e il suo scultoreo lato b che si intravede appena nascosto dal suo viso. Uno scatto che ha mandato in visibilio i fan. "Non si vede, ma c'è...", ha scritto Belen a corredo dell'immagine.

In realtà il post ad altissimo tasso erotico, serve alla showgirl per lanciare una campagna pubblicitaria che partirà a breve. Tant'è. La foto ha fatto il pieno di cuoricini e commenti. L'attrice Laura Chiatti ha scritto: "Oh mio dioooooo". E la ex concorrente del Grande fratello, la Pettinos, ha aggiunto: "Mi vuoi far morire di infarto? Sei paradisiaca mamma mia". Mentre Sabrina Ferilli, mette l'immagine di una coppa.

Ci sono poi i commenti ironici: "Per sicurezza, ho zoomato", ha commentato uno. "Se vede, se vede, parono i monti di Haidi", ha osservato un altro. E poi ancora: "Una dea", "devastante", "bonita", "finalmente una foto come si deve". Non mancano poi i criticoni: "Sembra Nina Moric, cioè sono tutte uguali queste donne di plastica", "sembra la Buccino".

