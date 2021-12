Fedez, la rivelazione choc: "Era un pedofilo, poi si è ucciso", l'insospettabile mostro sessuale

10 dicembre 2021 a

La terapia di coppia è sicuramente uno degli aspetti più privati della vita di Chiara Ferragni e Fedez. Un aspetto che i due hanno deciso di rivelare a tutti nella nuova docu-serie sulla loro quotidianità, The Ferragnez, disponibile su Amazon Prime Video. La terapia è stata così sdoganata come soluzione necessaria ad affrontare le incomprensioni e i difetti che contraddistinguono ogni relazione.

Ed è proprio durante una delle sedute - documentate dalla serie - che il rapper ha fatto una rivelazione sconvolgente. In particolare, nella quarta puntata Fedez spiega come mai appaia così duro e corazzato. Un'immagine molto distante dalla persona che è realmente e che viene fuori anche da questa serie. "Da piccolo sono successe delle cose in cui non avevo il controllo delle situazioni. Questo ha portato la mia psiche alla paura, alla paranoia ossessiva di perdere il controllo", ha raccontato il cantante.

Scendendo nel dettaglio, Fedez ha rivelato che da piccolo si è imbattuto in un dentista che ha poi scoperto essere un pedofilo. Una notizia che lo ha sconvolto, pur non riguardandolo in prima persona: "Io avevo un dentista pedofilo. Andavo alle elementari. Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta sopra le mutande dei bambini. A me la metteva sotto. A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista. E lui non c'era". I genitori del rapper, poi, hanno scoperto tutto dal telegiornale. Alla fine il cantante ha detto: "L'uomo, poi, si è tolto la vita".

