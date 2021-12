Striscia la notizia, Chiara Ferragni sexy? "Ecco cosa mi sono ritrovato a letto": Fedez, la foto-verità sconvolgente

10 dicembre 2021 a

a

a

Le corna di Fedez a Striscia la notizia. Nella settimana dell'attesissimo The Ferragnez, serie familiare di Amazon Prime sulla vita privata del rapper e Chiara Ferragni, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci indaga nell'enorme mole di filmati social più famosi dello showbiz italiano. Da Instagram alle Stories, da Tik Tok alle interviste televisive, non mancano passagi equivocabili o vere e proprie boutade a uso e consumo dei followers.

"Ha un altro uomo". Chiara Ferragni, corna a Fedez: spunta una fotografia clamorosa | Guarda



Tra le ultime, per esempio, una simpatica foto natalizia in cui Federico Lucia, questo il nome all'anagrafe di Fedez, posa con la famiglia senza accorgersi che alle sue spalle, in posizione molto dubbia (ma compromettente) compaiono un paio di fiere corna da cervo. La Ferragni mostra lo scatto su Instagram e Fedez finge indignazione. Si rife e si scherza, ma in realtà nei Ferragnez il tema della crisi di coppia viene affrontato in maniera molto più seria e toccante, con la influencer e imprenditrice del mondo del fashion che davanti a un terapista, per affrontare alcuni temi irrisolti della loro relazione, ammette che il partner, ogni tanto, la fa sentire inutile.

La Ferragni sexy? Ecco com'è la mattina al risveglio: guarda il video di Striscia la notizia

Chiara Ferragni e Fedez, vedete questo orsacchiotto? Schiaffo alla miseria, ecco quanto costa



Momenti difficili comuni a qualsiasi rapporto, anche i più solidi, e che Fedez e la Ferragni hanno superato di slancio. Non resta dunque che ridere, come quando il rapper mostra sul telefonino una foto provocante di Chiara e poi avverte che il pacco da lui richiesto in realtà è un altro: e l'inquadratura della moglie ricoperta di crema di bellezza, decisamente meno sexy, strappa un sorriso ai milioni di followers.

Vestito cortissimo e gambe accavallate? Terremoto erotico, lo scorcio proibito di Chiara Ferragni: bollino rosso | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.