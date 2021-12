Elisabetta Gregoraci, bomba sporca di Fabrizio Corona: "L'ho fatta fidanzare io con lui", fino a dove si spinge

14 dicembre 2021 a

C'è Fabrizio Corona dietro al fidanzamento di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Lo rivela lo stesso ex re dei paparazzi, intervistato da Peppe Iodice al Peppy Night Fest, su Canale 21. Il gran ritorno in tv di Corona è all'insegna dei fuochi d'artificio. Non c'è solo la soffiata al veleno (anzi, al peperoncino) su Ilary Blasi ("A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude"), Corona colpisce a raffica su un po' tutto il mondo dello spettacolo italiano.

"La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa - spiega -. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io". Ad esempio, la Gregoraci? "L'ho fatta fidanzare io con Briatore". Sembra però un'altra epoca rispetto a oggi: "Io non ero un fotografo, ero l'agente dei fotografi. I paparazzi non esistono più. Oggi, i giornali e Instagram non raccontano la verità. Quel mondo lì, il mondo mio, è un mondo morto", riconosce con la consueta, brutale onestà.

Diretto e sincero anche sui grandi amori della sua vita, tre storie molto più grandi del semplice gossip. "Con Belen Rodriguez? Sono in ottimi rapport". Nina Moric "è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio". E poi c'è Asia Argento: "Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia. Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen".

Giudizio tombale, invece su Lele Mora, con cui aveva formato un sodalizio professionale potentissimo e temutissimo: "Professionalmente non vale niente, non ho più rapporti e mi dispiace. Lui ha perso tutto. Questo mestiere non si fa con la fortuna e lui non ha le capacità. Si è perso, resta il bene. Ma dal punto professionale, Lele Mora non vale niente. Negli anni 2000 noi comandavamo l'Italia. Oggi a lui non è rimasto niente".

