Belen Rodriguez mano nella mano con Morrone? Un'altra bomba: "Ma non è che...", sospetti pazzeschi

Francesco Fredella 15 dicembre 2021 a

a

a

Ancora una volta Belen Rodriguez al centro del gossip. Per davvero tra lei e Michele Morrone, uno degli attori più belli del cinema italiano, c’è un flirt in corso? Andiamo per gradi e spieghiamo quello che sta accadendo.

"C'è e si vede". Belen Rodriguez completamente nuda in piscina: la foto che polverizza la censura | Guarda

I due sarebbero stati fotografati dal portale Whoopsee in un locale di Milano, mano nella mano mentre camminano. Si tratta di uno scatto recente? Sono davvero loro? Spunta anche un video, di bassa qualità. Sembrerebbero proprio Belen e Morrone, ma tra i due - secondo fonti ufficiali - non ci sarebbe nulla. Chi dà la certezza che possa essere un video di questi giorni? Per adesso nessuno.

"Sul regalo di Natale...". Belen, ritorno di fiamma con De Martino? Il dettaglio clamoroso | Guarda

Solo poche settimane fa la Rodriguez è finita nel vortice del gossip per una presunta crisi con Antonino Spinalbese - il suo nuovo compagno con quale ha avuto una figlia. La tempesta, però, sarebbe finita (almeno cosi raccontano i ben informati). Ora spuntano queste foto che potrebbero imbarazzare il mondo della cronaca rosa.

Belen Rodriguez? Si dice che con il suo ex... Voci clamorose, umiliazione finale per Antonino

Ma chi è Michele Morrone? E’ l’attore di 365 giorni, vanta un profilo Instagram da oltre 12 milioni di follower. “Io fidanzato con lei? Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c***o. Però chi lo sa…”, aveva detto qualche tempo fa. Ma Belen, forse anche per evitare equivoci, lo aveva cancellato da Instagram. Queste nuove immagini di Belen con Morrone non lasciano scampo: Spinalbese fa già parte del suo passato? Potrebbe trattarsi di un fake, magari di immagini del passato o, meglio, di repertorio. Si attendono conferme o smentite.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.