Uomini e Donne, Andrea Nicole annichilita da Maria De Filippi: "Mi spiace, ma...". Atto finale, cosa le esce di bocca

15 dicembre 2021 a

a

a

Continua a tenere banco il trono di Andrea Nicole, la tronista trans scelta da Maria De Filippi per questa stagione di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane ci sono state tante polemiche per alcuni comportamenti scorretti di lei e del suo corteggiatore Ciprian: i due hanno infranto le regole del programma, vedendosi fuori senza avvisare la redazione e passando anche la notte insieme.

"Bastano due calici di vino e...". Orrore contro Andrea Nicole, battuta-horror in studio: la De Filippi ferma tutto

Quando però sembravano ormai in procinto di lasciare lo studio insieme, qualcosa è andato storto: i due hanno litigato e Ciprian ha espresso parole pesanti, facendo intendere che Andrea fosse una facile, a cui basta un po’ di vino per concedersi. Ovviamente la reazione della donna è stata sdegnata, così come la De Filippi si è arrabbiata molto. D’altronde la padrona di casa non vede affatto di buon occhio Ciprian, non credendo alla bontà dei suoi sentimenti nei confronti di Andrea.

"Ti piace una roba così?". Maria De Filippi disintegra Andrea Nicole, un caso senza precedenti

Secondo la conduttrice di Canale 5, la tronista si è fatta abbindolare da un uomo di cui si è innamorata. “Mi spiace Andrea, ma io non credo che durerà”, ha chiosato la De Filippi, che ha sempre espresso delle perplessità sui reali sentimenti di Ciprian, non vedendo un futuro roseo per questa coppia. Tra l’altro Maria ha ricordato che il romano si era presentato per fare il provino da tronista…

Andrea Nicole in lacrime? La zampata di Gianni Sperti: cosa gli è sfuggito di bocca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.