Uomini e Donne, orrore contro Andrea Nicole: "Bastano due calici di vino e...". Battuta-choc, Maria De Filippi ferma tutto

Francesco Fredella 14 dicembre 2021 a

a

a

Scontro di fuoco a Uomini e Donne, il dating-show di Canale 5 e regno di Maria De Filippi. Andrea Nicole contro Ciprian Aftim. "Mi dai della tr*** per provocazione?”, sbotta la concorrente. La conduttrice da par suo cerca di far ragionare la tronista dicendo: “Vuoi davvero un uomo così?”.

"Ti piace una roba così?". Maria De Filippi disintegra Andrea Nicole, un caso senza precedenti

Purtroppo Ciprian va giù pesante ed esagera quando dice ad Andrea Nicole: "Con due calici di vino vai col primo che capita?" Si tratta, sicuramente, di parole durissime. Una battutaccia da cancellare. Andrea Nicole, non a caso e comprensibilmente, perde le staffe. "Prima di arrabbiarmi senza motivo e di farmi venire le rughe per niente, vorrei sapere da Cipian cosa intendeva con il messaggio che mi ha scritto", dice la tronista nel corso della puntata. "Cerco sempre di capire il punto di vista delle persone che ho di fronte": le parole del corteggiatore superano ogni limite. "Siccome do molta importanza alle parole come ben sai, fammi capire: tu decidi di non baciare nessuno, poi lui ti ci porta e tu ci stai? Fai così pure fuori? Ti arriva uno carino, magari hai anche due calici di bianco e via, sti ca***? Voglio sapere con chi ho a che fare", dice.

Andrea Nicole in lacrime? La zampata di Gianni Sperti: cosa gli è sfuggito di bocca

La De Filippi interviene a gamba tesa e dice: "Forse dovresti smettere di pensare che lui è come lo pensi tu e valutare com'è davvero, anche se è difficile".Insomma, cerca di far ragionare la tronista che appare visibilmente sconvolta per quello che accade."Ma ti piace un uomo che fa il ‘rimpiattino' anziché costruire con te? Vuoi davvero un uomo così", conclude Maria. E la tensione resta alle stelle, in attesa di nuovi colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.