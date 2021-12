Uomini e Donne, Maria De Filippi disintegra Andrea Nicole: "Ti piace una roba così?"

Francesco Fredella 13 dicembre 2021 a

A Maria De Filippi sembra non piacere il legame tra Ciprian Aftim e Andrea Nicole. Scoppia una vera bomba, a Uomini e Donne. La tronista giunge nello studio di Canale 5 e svela alcuni retroscena legati alla sera precedente: la fine del suo percorso arriva proprio nel corso di quella serata. Dai rumors, sembra che Ciprian abbia raggiunto l’alloggio di Andrea Nicole durante l'ultima registrazione. I due, a quanto pare, avrebbe trascorso la notte insieme e tutto sarebbe avvenuto senza il consenso della redazione (all'oscuro della faccenda).

L’atteggiamento dei giorni precedenti ha fatto pensare al pubblico che la De Filippi sospettasse qualcosa. E oggi - lunedì 13 dicembre -, invece, i telespettatori hanno assistito a una ribellione da parte della conduttrice, che è apparsa davvero contraria all’atteggiamento di Ciprian. La bomba scoppia quando Andrea Nicole interviene per chiedere delle spiegazioni al corteggiatore, ricordiamo che tronisti e corteggiatori non possono frequentarsi - durante Uomini e donne - senza le telecamere ad accompagnarli. Ciprian, poi, avrebbe utilizzato toni troppo forti nei confronti di Andrea Nicole dandole addirittura della "poco di buono".

“Tu decidi di non baciare nessuno poi tu ci porta e tu ci stai? Fai così pure fuori? Ti scrivo questo perché voglio sapere con chi ho a che fare”, racconta. Cipriani, quindi, si lascia andare ad allusioni molto forti sostenendo che di fronte a due calici di vino bianco la tronista bacerebbe chiunque (il riferimento è al bacio che si è scambiata con Alessandro). Il corteggiatore, poi, chiede scusa alla tronista. Ma la De Filippi non approva e resta molto colpita dalle parole di Ciprian, che in grande difficoltà.

“No lei non è il suggeritore ufficiale di Ciprian: gli ha detto chiedi scusa e lui ha detto chiedo scusa. No magari lo pensavi, ma se 10 secondi prima te l’ha detto, non posso non dirglielo. Quindi, non saprò mai dirti se te l’avrebbe detto oppure no”, dice ancora Andrea Nicole. Un uomo seduto nel pubblico avrebbe appunto consigliato a Ciprian di chiedere scusa ad Andrea Nicole. Poi arriva il confronto tra i due. Interviene di nuovo la De Filippi che va contro Ciprian e dall'altra parte cerca di far riflettere Andrea Nicole. “Ti piace un uomo che gioca a rimpiattino? Con il rimpiattino non si costruisce niente”, continua Maria. Tra mercoledì e giovedì esploderà la bomba in studio.

