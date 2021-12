Belen Rodriguez, Capodanno "movimentato": Morrone o Antonino? La voce che ribalta tutto

16 dicembre 2021 a

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si prevede un Capodanno movimentato. La showgirl argentina è stata pizzicata in un ristorante milanese mano nella mano con Michele Morrone, attore di 365 giorni che qualche tempo fa, a proposito di un possibile flirt proprio con Belen, aveva sprezzantemente risposto così: "Cerco qualcosa in più di due t***e e un c***o". Secondo Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, l'incontro tra la Rodriguez e Morrone sarebbe stato dovuto proprio al tentativo dell'attore di chiedere scusa a Belen per quella infelice e poco signorile uscita. Anche perché i due (suggerisce il profilo Instagram Very Inutil People) avrebbero ora un progetto lavorativo in comune: urgeva dunque una riappacificazione e Morrone si sarebbe lasciato andare a un gesto di tenerezza equivocato.

E Spinalbese? Per molti, il video con Morrone era la certificazione della rottura con il compagno da cui Belen ha avuto la secondogenita Luna Marì. Invece, colpo di scena (l'ennesimo): pare che la coppia non sia ancora del tutto scoppiata, e che proprio per amore della bimba nata la scorsa estate i due vogliano provare a ricomporre i cocci. Non a caso, avrebbero già prenotato un viaggio per Capodanno, da passare in famiglia, per superare la crisi, ormai palese anche se nessuno dei due ha mai confermato, in cui versa la loro relazione da dopo l'estate.

Per contro, anche Morrone è impegnato e starebbe vivendo un periodo complicato con la partner Elena D'Amario, ballerina di Amici. Un rapporto iniziato nel 2019 e decisamente "litigarello", tra mille alti e bassi.

