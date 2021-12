Belen Rodriguez, ciò che De Martino non aveva mai detto: "A 23 anni, è stato avvilente", una vita da incubo

18 dicembre 2021 a

"A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro": Stefano De Martino ha fatto questa confidenza parlando della sua ex, Belen Rodriguez, in un'intervista a Repubblica. Il ballerino ha fatto riferimento al periodo in cui è stato etichettato come "Signor Belen": "Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare". E ancora: "Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”.

Parlando della sua prima casa, Amici, e soprattutto di Maria De Filippi, De Martino ha detto: "Il germe della televisione me l’ha trasmesso lei”. Dopo l'esperienza nel talent, infatti, il ballerino ha condotto diversi programmi e a breve partirà con una nuova trasmissione, che andrà in onda nella seconda serata di Rai 2 e che si chiamerà Bar Stella. Un nome scelto non a caso: si trattava del bar di suo nonno, a Torre Annunziata, dove è cresciuto. Stefano, poi, ha spiegato che oggi che è conduttore ci sono cose che non rifarebbe. Per esempio posare in slip per una pubblicità: "Nella danza lavori con il corpo, non hai quel tipo di pudore. Fin tanto che ho ballato, non trovavo strano spogliarmi. Ora come ora mi vergognerei come un ladro. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande”.

Il suo sogno nel cassetto, come lui stesso ha ammesso, è quello di arrivare a Sanremo un giorno: "Ci devi arrivare con qualche capello bianco, è il coronamento di una carriera. Non mi pongo il festival come obiettivo, è una laurea ad honorem. Spero di guadagnarmela”.

