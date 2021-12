Belen Rodriguez e Antonino, retroscena drammatico sulla rottura: "Qualcosa di assurdo. Lui è entrato in casa di lei, e poi..."

Francesco Fredella 17 dicembre 2021 a

a

a

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme non si vedono più. Il settimanale Chi, nei giorni scorsi, aveva parlato di una vera e propria crisi. Ma non si capiscono ancora i motivi. Tutto, per adesso, resta avvolto nel mistero. I diretti interessanti non parlano, sarebbero lontani. E la favola pare che sia arrivata, dopo poco tempo, ai titoli di coda. Sono vicini, sembra, solo per Luna Marì, la loro prima figlia nata lo scorso luglio. Ma nei mesi successivi è accaduto qualcosa di assurdo: una crisi irreparabile che avrebbe fatto piombare la coppia in un vero profondo rosso.

"Sul regalo di Natale...". Belen, ritorno di fiamma con De Martino? Il dettaglio clamoroso | Guarda





Il magazine Gente racconta alcuni retroscena. Spuntano, infatti, alcune foto di Antonino con il passeggino a Parco Sempione, a Milano. Da solo. E dov'è Belen? Mistero. Di lei nemmeno l’ombra. Spinalbese è con un amico. Poi citofona a casa Belen e sparisce nel palazzo. "Gli amici dello stesso Spinalbese contattati da Gente hanno però raccontato che Spinalbese è uscito poco dopo dall’edificio", scrivono i siti.

Addio Belen? Antonino, una conferma pazzesca: "Da gennaio...", come camperà dopo la rottura

Si tratterebbe di una crisi, forse, Senza via d'uscita. E poi c'è un altro mistero che è legato alle foto di Belen con Antonio Morrone (uno degli attori più forti sui social). Per davvero i due sono stati "pizzicati" mano nella mano a Milano? Si tratta di una foto recente? Anche in questo caso sembra tutto un giallo.

"Due tet***e e un c***o"? Clamorosa Belen: "atteggiamenti intimi", con chi la beccano. Antonino e De Martino, adios | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.