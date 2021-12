Meghan Markle e Harry, lo strano caso della villa dei vicini: "Tunnel sotterraneo segreto", indiscrezioni pazzesche

24 dicembre 2021 a

Per i fan del principe Harry e Meghan Markle si avvera un sogno: da oggi è in vendita la villa accanto all'abitazione dei duchi di Sussex. Un sogno però parecchio dispendioso e per questo non raggiungibile da tutti. La residenza californiana a Montecito vale infatti 30 milioni di dollari. A presentare la tenuta di Anmer Hall, l'annuncio di vendesi della Berkshire Hathaway Luxury Collection che la definisce "la reggia di Versailles della California". Costruita nel 2002 con mattoni rossi a vista di provenienza italiana, la casa vanta una superficie di oltre 1.115 metri quadrati e conta ben 5 camere da letto e 10 bagni.

La sua peculiarità? Il pregiato marmo nero della cucina proveniente dalla Francia: solo questa stanza si stima che possa valere qualche milione di euro. Nell'abitazione c'è proprio tutto, anche un caveau per custodire gli oggetti di valore e un tunnel sotterraneo segreto che si estende per tutta la proprietà. Per non parlare poi della cantina che può contenere fino a 200 bottiglie di vino, un bar, una palestra completamente equipaggiata con sauna e bagno turco, un piccolo campo da golf e una piscina riscaldata.

Completa il tutto il meraviglioso giardino con tanto di fontana in marmo di Carrara, antica di secoli, circondata da uno splendido roseto. Oltre alla bellezza della villa, chiunque ci abiterà potrà avere come vicini di casa niente di meno del nipote della Regina Elisabetta e consorte.

