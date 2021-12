Damiano dei Maneskin completamente nudo: la foto per Natale oltre la censura, lì sotto...

26 dicembre 2021 a

Ancora provocazione. Damiano David, frontman della band romana I Maneskin, si spoglia per gli auguri di Natale. Il ragazzo mostra infatti una foto su Instagram dove è completamente nudo, coperto solo da un emoji e con in braccio il suo gatto. Non solo, perché in testa Damiano sfoggia il cappello di Babbo Natale e, da quanto si evince dalla foto, lui e il suo amico a quattro zampe sono nella loro abitazione, in cucina.

"Merry christmas everybody - Me&Lego", commenta scatenando una pioggia di "mi piace" e tanti complimenti. Pochi giorni fa, il cantante insieme alla fidanzata Giorgia Soleri ha aiutato l’oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna. Il rifugio per gatti era stato distrutto da un incendio nelle scorse settimane, otto animali che si trovavano in infermeria erano morti e tanti altri erano fuggiti terrorizzati. Per questo, da amante degli animali, Damiano ha deciso di aiutare l'oasi anche economicamente.

"Appena abbiamo visto quello che era successo - avevano scritto Damiano e Giorgia - abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio".

