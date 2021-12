Maddalena Corvaglia, dramma a Natale: "In cardiochirurgia", la tragedia nel giorno peggiore

26 dicembre 2021 a

a

a

Natale in ospedale per Maddalena Corvaglia, che purtroppo sta vivendo delle feste molto particolari. La madre è infatti ricoverata al San Raffaele di Milano e l’ex velina ha quindi trascorso questi giorni al suo fianco nel reparto di cardiochirurgia. A svelarlo è stata lei stessa, che su Instagram ha voluto salutare i suoi follower e inviare un messaggio di aggiornamento, accompagnato da una foto che la ritrae in ospedale.

Maddalena Corvaglia, storia segreta con Paolo Berlusconi? "Prove schiaccianti", occhio alla foto

“Sono al San Raffaele, dove mia mamma è ricoverata da un po’ di giorni”, ha esordito la Corvaglia, che ha poi spiegato che sua madre è stata sottoposta alla sostituzione della valvola aortica, operazione che l’ha costretta a rimanere in terapia intensiva per qualche tempo. Dopo aver superato il momento peggiore post-operatorio, le due donne hanno trascorso il Natale insieme, seppur in ospedale: “Il nostro Natale, dopo 20 anni in Puglia, per la prima volta lo trascorriamo a Milano insieme a medici e infermieri che, a loro volta in questo giorno speciale, fanno dei loro pazienti le loro famiglie”.

Avete mai visto Myrta Merlino da giovane? "Uguale a Maddalene Corvaglia": bellezza folgorante e scatti pazzeschi | Guarda

La Corvaglia gli ha tenuto a ringraziare tutti e a mandare un messaggio positivo ai suoi follower: “Questo vuole essere, oltre che un personale ringraziamento frutto dell'esperienza che sto vivendo in prima persona, anche un messaggio di fiducia per tutti voi che siete spaventati e un po' sfiduciati. Non lasciate che gli sbagli e l'arroganza di pochi intacchino la fiducia che sempre avete avuto nelle figure ospedaliere”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.