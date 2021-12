Chiara Ferragni, la quarantena si fa sexy: maglia trasparente e seno in libertà, da prendere fuoco

28 dicembre 2021 a

A casa, positivi al Covid, Chiara Ferragni e Fedez. La notizia del loro contagio è stata rivelata in pompa magna ieri, lunedì 27 dicembre, ovviamente sui social. E insomma, isolamento e quarantena: The Ferragnez positivi, mentre i loro figli al tampone sono risultati negativi (e qualche dubbio sull'efficacia del test rapido è venuta un po' a tutti).

E ovviamente, per la coppia più social dello Stivale, il racconto della quarantena prosegue incessante, foto dopo foto, story dopo story, il tutto su Instagram. E l'isolamento, per la Ferragni, si fa sexy. Almeno nei suoi... sogni. Già, perché con ironia l'influencer posta una fotografia che la ritrae, sexy e bellissima, in una maglietta nera, trasparente e scollatissima, una maglia che non "riesce" a coprirle il seno (ci pensa una "strategica" stellina nera). E dove sta l'ironia? Presto detto, le foto sono due: nella seconda felpa rosa e mascherina. A corredo il commento: "Come pensavo che mi sarei vestita a Capodanno vs come mi vestirò a Capodanno". Festa rovinata per Chiara Ferragni, che correda il post con emoticon di faccina piagnucolante.

