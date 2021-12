Giorgia Soleri, "i peli solo lì". La fidanzata di Damiano dei Maneskin e una foto inedita e sconcertante

29 dicembre 2021 a

Nel quasi 2022 c’è gente che ha trascorso il Natale a infervorarsi sotto le foto di Giorgia Soleri, modella nonché fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin. A dar fastidio a diversi utenti della rete è il fatto che la ragazza non si faccia i peli sotto alle ascelle. “Un buon Natale con i peli per non farsi mancare argomenti di discussione con i parenti bigotti”, aveva scritto Giorgia a corredo della foto ‘incriminata’.

Non aveva fatto i conti che di bigotti ne è ancora piena la rete: “Nella caption avevo fatto questa previsione, ma sui parenti - ha commentato nelle storie di Instagram - cioè persone che si presuppone abbiano una certa età ma soprattutto che ti conoscono da quando sei nata, quindi hanno la confidenza per dirti certe cose. Sono state dette le peggio cose. Io vorrei sapere se queste persone vanno sotto tutte le foto degli uomini a scrivergli che i peli sotto le ascelle sono brutti e antigienici”.

“Ho semplicemente i peli sotto le ascelle - ha proseguito la Soleri - i peli esistono perché hanno varie funzioni molto importanti, una di queste, specialmente in alcune zone, è proteggere dai batteri. Ce li ho in tutte le parti del corpo, l’unico punto in cui ancora me li faccio è in mezzo alle sopracciglia. Tutto il resto del mio corpo è ricoperto dai naturali peli che si hanno senza depilazione”.

