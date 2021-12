Elisabetta Gregoraci, Capodanno in bikini in dolcissima compagnia. Clamoroso: con chi la beccano

30 dicembre 2021 a

Un Capodanno caldissimo per Elisabetta Gregoraci. La showgirl festeggia San Silvestro in bikini, in Kenya, insieme a Flavio Briatore, suo ex marito e padre di Nathan Falco. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha sempre negato l'ipotesi (chiacchieratissima e sognata dai settimanali di gossip) di un ritorno di fiamma con il manager cuneese, ha ancora una volta privilegiato dunque il figlio e la famiglia e il 31 dicembre che i tre trascorreranno a Malindi è il trionfo del "nido".

La 40enne showgirl calabrese, in forma fisica strepitosa come testimoniano le foto pubblicate nelle sue Instagram Stories, ha voluto lanciare però sui social non solo un messaggio di semplicità ma anche di impegno sociale, con il cuore rivolto all'Africa. "Le persone che si occupano degli orfanotrofi e delle scuole qui vicino a Malindi sono degli esseri speciali così come i bimbi che vengono accuditi", scrive a corredo di alcuni scatti con una bimba africana, recenti e passati.

"Per non parlare delle bambine - aggiunge, a tal proposito -, che sono quelle più emarginate e discriminate soprattutto a livello scolastico, a cui ho da sempre dato un aiuto per la loro istruzione e sono costantemente nei miei pensieri. Purtroppo, a causa del Covid non posso andare a visitare le strutture, perché sarebbe pericoloso per loro e per me, ma so che stanno bene percepiscono il mio amore ed è la cosa più bella".

Non manca un pensiero al fiero popolo dei Masai: "Raccontano che la loro origine ebbe luogo quando il progenitore di tutti – Mamasinta – risalì il grande burrone. In passato, i masai vestivano di pelli, spesso colorate con colori vegetali. Oggi molti masai vestono usando due teli di cotone leggero che dalle spalle si incrociano sui lombi e un terzo telo a coprire il bacino, il tutto fissato da una cintura di cuoio. Alla cintura c’è una spada corta. Al polso, un uomo masai può portare dei braccialetti di cuoio, legno, di perline o di metallo. Il braccialetto di metallo è quello più prezioso in quanto è tramandato di padre in figlio, questo è un segno di rispetto e di saggezza".

