Selen umiliata: "Per chi mi ha lasciata mio marito". Roba da matti, voi lo avreste mai detto?

Luce Caponegro, in arte Selen, ex attrice a luci rosse, è stata una delle donne più desiderate d'Italia (e non solo) e ora che ha compiuto 55 anni, della bellezza e del mondo del porno non le importa più nulla ma è soddisfatta della persona che è diventata: "Se riguardo la mia vita penso di aver più pianto che riso, però è anche vero che mari tranquilli non hanno mai fatto un buon marinaio", spiega in una intervista a Il Giorno. "Tutto quello che mi è successo mi ha forgiato come persona, e la Luce di oggi mi piace: ha forza ma anche delicatezza, determinazione e sensibilità".

E Selen ha più pianto che riso perché "alcune cose me le sono cercate, altre mi sono capitate. Sono stata una delle pornostar più famose d'Europa. Ripensandoci oggi, ne avrei fatto a meno, ma allora ero una scapestrata, un cavallo matto, partire dall'hard corrispondeva alla follia che mi apparteneva in quel momento", racconta la ex attrice hard.

"Altre sfortune", invece, conclude Luce Caponegro, "mi sono capitate, anche quando filavo su binari dritti. Ho avuto relazioni sentimentali che mi hanno profondamente segnato. Ho cresciuto un figlio da sola, in un'altra relazione sono stata derubata, ho avuto un marito che se n'è andato con una di vent'anni di meno. Però, alla fine, queste sono le disavventure che mi hanno reso la donna che sono oggi e di cui sono orgogliosa".

