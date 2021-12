Chiara Ferragni, Capodanno in topless: scatto incendiario, così davanti allo specchio

31 dicembre 2021 a

a

a

All’improvviso, forse per interrompere la noia della quarantena forzata dalla positività al Covid, Chiara Ferragni ha deciso di deliziare i suoi follower con un topless davvero inaspettato. Non che sia una novità, dato che la famosissima imprenditrice digitale non ha mai disdegnato di mettere in mostra il suo fisico quando le va, nonostante le immancabili critiche bigotte che ancora deve subire quando ormai siamo nel 2022.

"Le basta sgranare gli occhi e far veder le gambe...". Giampiero Mughini, cannonata contro Chiara Ferragni: una corrosiva verità

Tanto è vero che ormai si è creato una sorta di meme per quelle occasioni in cui la Ferragni pubblica foto più sensuali e provocanti del solito. Lo ha riassunto bene Fedez, che in uno scatto successivo a quello in topless, che raffigura sua moglie intenta a fare la pizza per i figli, ha commentato così: “Ma sei una madre e metti le foto nuda! Ah no ho sbagliato post scusate”. In questo modo il rapper ha voluto prendere in giro tutte quelle persone che commentano sdegnate gli scatti sensuali della Ferragni.

"Fedez ha preso il Covid? Ecco perché...": Vittorio Sgarbi brutale, che umiliazione per il rapper

Ovviamente Chiara e Fedez sono molto attivi in questi giorni sui social, non avendo tanto altro da fare: in attesa di negativizzarsi, trascorrono il tempo a casa con figli ma sempre rispettando l’obbligo di mascherina FFP2 quando entrano a contatto con loro. E così per passare il tempo la Ferragni ha concesso anche un topless da quasi un milione di like.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.