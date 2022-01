Heidi Klum si piega e... ops, ha dimenticato gli slip: il video oltre la censura

11 gennaio 2022 a

Fermi tutti, qui c'è una Heidi Klum da restarci secchi. Eccola, meravigliosa e tutta in giallo. "Questo è il mio nuovo abito preferito", ha scritto su Instagram presentando l'irresistibile outfit, prima con un video (pazzesco) e poi con le foto.

Una meraviglia assoluta, Heidi Klum a 48 anni: forma smagliante, sorriso da impazzire e forme sensuali, oltre agli ovvi ammiccamenti in favor di obiettivo. Il vestito, firmato Dundas, come detto è di un accattivante giallo canarino, dalle spalle e fino ai piedi, in un intrigante gioco di lacci. E i seguaci, adoranti, non hanno potuto non notare un dettaglio: si è "dimenticata" gli slip. Una Heidi Klum da impazzire...

