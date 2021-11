Heidi Klum, il topless a 48 anni: coperta solo da un asciugamano, foto incendiaria

17 novembre 2021 a

a

a

Una bellezza sconvolgente. A quasi 50 anni, Heidi Klum continua a conquistare il mondo come faceva tre decadi fa, nelle più prestigiose passerelle del pianeta. La super top tedesca era insieme alle colleghe Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista ed Elle McPherson il volto e il corpo dell'alta moda, nonché soprattutto icona erotica chic dei Nineties.

Brutale topless con "forme strizzate" e lato B in primo piano: Miley Cyrus, due foto estreme | Guarda

Sempre al centro del gossip per le sue relazioni chiacchieratissime e paparazzatissime con vip del calibro dell'imprenditore italiano Flavio Briatore e della popstar inglese Seal, la favolosa Heidi, 48 anni, si sta godendo una vera e propria seconda giovinezza insieme al giovane marito Tom Kaulitz, tedesco, chitarrista dei Tokyo Hotel (band emo-pop che riscosse un clamoroso successo planetario a metà anni Duemila col tormentone Through the monsoon) e soprattutto di ben 16 anni più giovane di lei. Le terze nozze (celebrate nel luglio 2019 in Italia) dovrebbero essere "quelle buone", sussurrano i maligni.

Per Halloween, Heidi Klum si spoglia (del tutto): un topless pazzesco, video vietato ai minori | Guarda





Di sicuro, Heidi è raggiante e non teme di dimostrarlo sui social, con alcuni scatti bollenti. L'ultimo la vede in topless, al tramonto, nel magico panorama di Mykonos in Grecia. "Sunrise Mykonos", scrive la modella mentre si concede all'obiettivo coperta solo da un asciugamano in vita e un turbante di spugna in testa. La luce del tramonto la incorona novella Venere uscita dalle acque, ma in versione social su suggestivo ed elegantissimo terrazzo. Il compagno apprezzerà, come i fan in delirio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.