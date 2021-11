Heidi Klum, tramonto da urlo: un topless brutale, a 48 anni la foto più spinta

15 novembre 2021 a

Bella, bellissima, meravigliosa. Anzi, eterna. Si parla di Heidi Kulm, la supermodella tedesca, classe 1973, una delle più longeve icone della storia contemporanea. E si dà il caso che da qualche tempo, Heidi Klum, indulga molto più rispetto a prima a foto piccanti, anzi piccantissime, date in pasto a tutti i suoi numerosissimi seguaci su Instagram.

Per Halloween, Heidi Klum si spoglia (del tutto): un topless pazzesco, video vietato ai minori | Guarda

Ed eccoci dunque all'ultimo scatto da urlo che ci ha regalato la Klum, ex anche di Flavio Briatore. L'immagine arriva direttamente da Mykonos, l'isola greca in cui si sta godendo un po' di mare fuori stagione. "Sunrise Mykonos", scrive la Klum in calce alla foto. Ed eccola su un terrazzo, al tramonto, alle sue spalle il mare. A coprirla un asciugamano bianco legato in vita, un accappatoio altrettanto bianco in testa e le mani sul volto. Il risultato? Un topless brutale: già, Heidi Klum da restarci secchi (a 48 anni portati divinamente).

