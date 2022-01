La Zanzara, Cruciani e il Covid: "I bocc***i a pelle da una neg***a". Tutto in diretta: Mauro da Mantova chi?

11 gennaio 2022 a

Una particolare telefonata è giunta al programma radiofonica della Zanzara su Radio24. Altroché Mauro da Mantova, l'ascoltatore no-vax recentemente deceduto. Stavolta ha chiamato un ascoltatore da Roma che ha speiugato, a modo suo, che il vaccino va fatto. "Cioè, io me so fatto da poco la terza dose, con Pfizer. Allora la gente, cioè qualche co***** che me dice: Ah, ti sei fatto inoculare, ma tu non sai quello che te mettono dentro e tutte ste str***** qua. Ma io voglio di’ na cosa: ma apparte il fatto che quando ho fatto il militare, il giorno della visita medica c’hanno messo tutti in fila, c’erano tre soldati con tre siringoni, voglio di’: non è che se semo fatte tante domande", ha esordito.

"Ma poi un’altra cosa: me so’ pippato pure Cristo in croce, co la roba che è venuta in Italia dentro al cu**** de un peruviano per 72 ore e i problemi non me li so fatti. Me so magnato i peggio panini dallo zozzone e magari me so andato a famme fa i bo**** a pelle da qualche negra sulla Palmiro Togliatti, e mo’ me vado a fa… ma che ca*** sto a di’ ma andatevene a fa*** tutti quanti, m’avete rotto i co****", ha concluso interrompendo il collegamento, tra l'incredulità e l'ilarità del conduttore in studio, Giuseppe Cruciani.

Una intervento particolare che lascia spazio a chi, in modo certo folcloristico, si chiede il perché dei tanti dubbi su chi non si vuole vaccinare, partendo dalla propria esperienza personale per far capire, probabilmente involontariamente, che c'è poco da temere da un vaccino che, secondo l'ascoltatore romano, non è così pericoloso come tante altre cose della sua vita quotidiana.

