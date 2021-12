Mauro da Mantova fa pipì su un passante: sconcerto, David Parenzo lo "ricorda" così

29 dicembre 2021 a

Il primo a confermare la morte di Mauro da Mantova, il no-vax de La Zanzara, il programma di Radio 24, era stato proprio David Parenzo. Lo aveva rivelato sui social, lui che insieme a Giuseppe Cruciani conduce la trasmissione deve spesso e volentieri il carrozziere di Borgo Trento, il cui vero nome era Mauro Buratti, interveniva per raccontare i suoi deliri e i suoi complotti.

Mauro da Mantova e il Covid, "suicidio in terapia intensiva": com'è morto davvero, sconvolgente

No-vax convinto, Mauro da Mantova è morto di Covid dopo un lungo ricovero in terapia intensiva. Ricovero avvenuto con enorme e probabilmente fatale ritardo, solo dopo l'intervento in prima persona di Cruciani, che lo ha convinto, aiutato da un famoso medico di cui, però, ha preferito non rivelare il nome.

E il giorno successivo alla morte di "Belvaman", questo il suo nickname sui social, Parenzo gli riserva un'altra sorta di tributo. Il tutto su Twitter, laddove rilancia una vignetta di "Disegna Melo", il cui protagonista è proprio Mauro da Mantova. Eccolo, il "no-vax della Zanzara", mentre sorridente in un cielo azzurro fa pipì sul mondo intero, su quelli che stanno ancora in terra, rappresentati da un secondo personaggio che nel disegno prova inutilmente a ripararsi con un giornale.

Nel tweet in cui aveva rivelato la morte di Mauro, David Parenzo aveva scritto: "È morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini", concludeva Parenzo.

