Heidi Klum, calze a rete e abito cortissimo? Si siede, si vede tutto: la foto da restarci secchi

Ci ha preso gusto, Heidi Klum, la meravigliosa super-top model tedesca. Ci ha preso gusto, con le "provocazioni". O meglio, non ha mai smesso. Bella, bellissima, inarrivabile: a 49 anni è per certo una delle donne più belle al mondo. Ragione per la quale il suo profilo Instagram vanta milioni di followers. E proprio sul social sembra averci "preso gusto". Già, perché nel giro degli ultimi due giorni ha consegnato a tutti i suoi fan due post pazzeschi, memorabili, da urlo. In grado di causare svenimenti...

Heidi Klum si piega e... ops, ha dimenticato gli slip: il video oltre la censura | Guarda

Il primo, video e foto che la ritraggono in un abito giallo canarino, pieno di lacci e lacciuoli, ma soprattutto con uno spacco laterale che lasciava intendere come degli slip non vi fosse traccia. E non solo: con la complicità di alcune "movenze", ecco che Heidi Klum regala ai suoi seguaci scorci davvero proibiti.

Dunque, eccoci al secondo, incendiario, post. Bellissima ed elegantissima, la modella si mostra vestita con un abito nero, cortissimo. A completare un look pazzesco ecco il tacco a spillo e le calze a rete. Due foto in cui sfoggia questo outfit. La prima in piedi. La seconda, invece, seduta. E inquadrata dal basso, con la complicità del vestito così corto, Heidi Klum "concede" ai suoi follower uno squarcio vietatissimo ai minori...

