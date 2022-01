Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e la signora sul bidet. Primo piano sconcio, scandalo in prima serata

17 gennaio 2022 a

Come ogni domenica sera, su Rai 3 a Che tempo che fa, arriva la pagina curata da Luciana Littizzetto. Pagina irriverente, spesso tagliente, quella della comica torinese all'interno del programma di Fabio Fazio, pagina che spazia dalla cronaca alla politica, dal Covid ai vizi delle star. E, come spesso fa da qualche tempo a questa parte, la Littizzetto propone anche alcune fotografie curiose "recuperate" sul web nel corso degli ultimi sette giorni, scatti che riguardano sia persone comuni sia stra, politici, giornalisti e chi più ne ha più ne metta.

E così, ecco che nella puntata di domenica 16 gennaio, Luciana Littizzetto propone una fotografia un poco scandalosa, quella che potete vedere qui in calce. Cosa state vedendo? Presto detto: niente meno che Madonna, la regina del pop mondiale, seduta sul bidet (per fortuna con i pantaloni ben saldi indosso). Sferzante il commento della comica torinese: "Porta avanti la bandiera del bidet nel mondo", afferma riferendosi, si suppone, al fatto che il bidet sia un sanitario diffuso in Italia e da poche altre parti.

La foto era stata pubblicata nel corso della settimana da Madonna su Instagram, in un carrellino di scatti piuttosto peculiari. La regina del pop aveva voluto condividere con i suoi milioni di seguaci quanto le era accaduto alla coscia, dove campeggiava un enorme livido, sul quale però non ha fornito spiegazioni. "La vita mi ha preso a botte, pensate che me ne fo*** qualcosa?", aveva scritto misteriosa presentando le fotografie. Scatti in cui, oltre al livido, sfoggiava un elegantissimo abito Versace, autoreggenti nere e tacchi alti. Insomma, lividi e provocazioni...

