Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e la telefonata a Maria De Filippi: "Escluso l'errore", pesanti voci di corridoio

Quella di Fabio Fazio sembra una vera e propria gaffe su Maria De Filippi (a cui è legato da una profonda amicizia). E sull'argomento, dalle colonne di Nuovo Tv, interviene anche Alessandro Cecchi Paone. Che dice: “Escludo un errore così marchiano”.

Ma facciamo prima un passo indietro. Il conduttore di Che tempo che fa? commette questa gaffe in occasione del compleanno di Queen Maria. Cosa è accaduto? Fabio Fazio e Luciana Littizzetto provano a contattarla per il suo compleanno, ma il numero risulta di un’altra persona. Pare, questo è un inciso, che la regina di Mediaset cambia numero solitamente. E non mancano critiche alla vicenda. Ad esempio interviene un telespettatore, che dice: “La gaffe di Fabio Fazio? Una bruttissima figura”. Lo stesso che invia una lettera ad Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv. Da una gaffe, però, nasce un siparietto comico. Simpatico. Che potrebbe aver divertito anche la conduttrice di Canale5.

Alessandro Cecchi Paone poi chiarisce, sempre dalle colonne di Nuovo TV: “Spero sia stata una gag voluta”. Tra l'altro, si sa, dietro il programma di Fabio Fazio c'è una grande squadra di autori che lavora incessantemente. Potrebbe essersi trattato soltanto di un fuoriprogramma, nulla di più per adesso. Ma la notizia di quello che è accaduto un studio ha fatto sorridere praticamente tutto il pubblico a casa. Che ha perdonato Fazio.

