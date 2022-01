Che tempo che fa, Luciana Littizzetto umilia un anziano: "Fuori di testa". Covid al supermercato, un video sconcertante

17 gennaio 2022 a

a

a

"Per dire quanto la gente è uscita fuori di testa". Luciana Littizzetto mostra in studio a Che tempo che fa, tra il divertito e lo sconcertato, il video di un anziano signore al supermercato. Fabio Fazio si gira e non può trattenere una risata: l'uomo si china per far scendere dal dispenser il classico gel igienizzante anti-Covid, ma non si rende conto di stare premendo in realtà la levetta di un estintore.

"Tutto grazie a Maria De Filippi". Luciana Littizzetto, una toccante confessione: come è diventata mamma

"Ma mi fa una tenerezza... si è sanificato le mani con l'estintore perché era confuso - sbotta la Littizzetto, ridendosela di gusto -. Meno male che non era un lanciafiamme, sennò si faceva flambé". "Ma ti pare, ma mi ha fatto una tenerezza", non lo biasima la comica torinese, a mani giunte. Insomma, a quasi due anni esatti dall'inizio della pandemia, ecco come ci siamo ridotti.

"Qui stiamo sclerando, perché non...". Littizzetto, lo sfregio a Berlusconi e Meloni

"Io lo capisco benissimo, sono molto vicino a questo signore", interviene Fazio alzando l'indice della mano sinistra, come a chiedere permesso. "Anche io - conferma la Littizzetto -. Entri in supermercato, hai la mascherina, gli occhiali si appannano e non capisci più una mazza!". "Anche io, io sbaglio condominio quando torno a casa", è la toccante testimonianza del padrone di casa. "Chi ha gli occhiali, come me, si appannano, ed è sempre nebbia fittissima".

"Escluso l'errore". Luciana Littizzetto e la gaffe da Fazio sulla De Filippi? Pesantissime voci di corridoio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.