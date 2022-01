Sabrina Salerno, pancia piatta e seno "esploso". Palestra bollente, lei ginnastica la fa "vestita" così

22 gennaio 2022 a

a

a

Dopo l’enorme successo riscosso negli anni ’80, Sabrina Salerno sta vivendo una seconda giovinezza, soprattutto dal punto di vista della carriera. Merito anche della partecipazione a Ballando con le stelle che ha riportato alla ribalta la 53enne, che ancora oggi è un sex symbol indiscusso. I suoi scatti postati sui social fanno infatti perdere la testa ancora a decine di migliaia di fan, anche perché la bellezza della Salerno è un dato oggettivo.

Così come la sua sensualità, per nulla comune. L’ultima carrellata di foto dalla palestra non ha di certo deluso i follower della showgirl, che ha sfoggiato un fisico davvero perfetto: pancia piatta e forme in bella vista, così la Salerno ha fatto impazzire i suoi fan. “La mente batte i muscoli”, è la frase con cui ha scelto di accompagnare le foto. E ovviamente i commenti adoranti si sono sprecati. Tra l’altro a breve Sabrina sarà impegnata in una nuova avventura televisiva, anche se dopo Ballando deve fare i conti con alcuni problemi di natura fisica.

Sabrina Salerno, "miss maglietta bagnata" a 50 anni. Si scorda il reggiseno, visione proibita: "Mio marito..." | Foto

La Salerno si è infatti fatta male al ginocchio sinistro: pur di andare avanti nella trasmissione di Rai1 è ricorsa a cortisone e antidolorifici e adesso ne sta pagando le conseguenze, dato che la sua situazione fisica non è delle migliori. Ma ciò non le impedirà di prendere parte a “Io Talent Europe” nella veste di giudice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.