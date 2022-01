Sabrina Salerno, "miss maglietta bagnata" a 50 anni. Miracolo erotico e visione proibita: "Mio marito..."

17 gennaio 2022 a

Forse Sabrina Salerno è l'unica donna in Italia a poter ambire al titolo piccantissimo di "Miss Maglietta bagnata" a 20 anni come a 50. La donna dei miracoli, sex symbol negli anni 80, quando ammaliava il mondo con singoli (e video) esagerati come Boys e Siamo donne (in coppia "mitologica" con Jo Squillo), così come nella seconda decade dei Duemila, danzando a Ballando con le stelle, manda in tilt Instagram e la rete con il suo ultimo incendiario post.

Lo scenario suggestivo: un centro termale in cui la cantante e showgirl ligure si sta ritemprando dagli impegni televisivi di fine 2021. Per l'occasione, indossa una maglietta nera a maniche lunghe ma il termine "coprirsi" non è del tutto adatto a quanto si vede. Sarà per l'effetto dell'acqua o per il freddo invernale solo in parte mitigato dal sole di questo gennaio e, sorpresa, dalla tela leggerissima emergono prepotentemente i seni della Salerno. Dal vedo-non-vedo si passa inequivocabilmente al vedo-vedo-tutto.

"Mio marito mi ha fatto una foto spettacolare", esulta lei raccogliendo il consenso di fan, follower e ammiratori. Le trasparenze "killer" non lasciano spazio a commenti che non siano d'entusiasmo ed estatica ammirazione. "Giornata dedicata al relax, ai fanghi, al benessere", spiega la cantante nelle sue Stories. "Mio marito ha detto che con me ci vuole troppa pazienza. E' arrivato il cameriere e ha detto: 'Ha bisogno di qualcosa?' 'Sì, un'altra moglie'". "Sono una donna impegnativa, estremamente impegnativa", rivela poi la diretta interessata, prima di aggiungere ammiccante: "SSe questa sera non avrò un post da pubblicare la colpa è di mio marito che non ha voluto farmi le foto in piscina. E non le volevo neanche fare in bikini ma con una mise molto particolare".

