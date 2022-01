Sabrina Salerno "pronta a partire": a cosa si è ridotta per campare, ecco il suo nuovo lavoro

11 gennaio 2022 a

Cosa c’è nel futuro prossimo lavorativo di Sabrina Salerno? A svelarlo è Giuseppe Candela, nel suo solito appuntamento con la rubrica pubblicata su Dagospia. “Prima Sanremo, poi Ballando con le stelle: la bombastica Sabrina Salerno sta vivendo una seconda giovinezza - ha scritto Candela - la showgirl è amata anche all’estero e molto presto partirà per la Lituania dove dovrebbe partecipare anche a un talent show dedicato alla musica italiana vestendo i panni di giudice. Attenzione, ci rubano la Salerno!”.

Insomma, la showgirl trevigiana d’adozione è pronta a intraprendere una nuova avventura lavorativa fuori dai confini italiani. Nel frattempo è diventata virale la sua foto dall’hub vaccinale di Villorba, dove ha ricevuto la somministrazione della terza dose. “Leone cane fifone a chi? Grazie per la pazienza. Terza dose fatta”, ha scritto la Salerno a corredo di una foto in cui appare meravigliosa come sempre, anche con la mascherina addosso.

Lo scatto ha fatto il pieno di mi piace e di interazioni positive, anche se ovviamente non sono mancati i soliti no-vax con le loro idiozie che lasciano il tempo che trovano. E quindi dopo l’applauditissima esperienza a Ballando con le stelle, la Salerno è pronta a una nuova avventura lavorativa che la condurrà in Lituania.

