Wanda Nara, bikini bollente in pieno inverno: "Striminzito", fuori tutto

25 gennaio 2022

Dopo la linea di cosmetici, quella di costumi. Wanda Nara si è lanciata in una nuova iniziativa lavorativa che porta il suo nome: la collezione si chiamerà infatti Wanda Swim. Ovviamente per promuoverla non ha avuto bisogno di assumere modelle et similia, le basta se stessa: con le sue pose provocanti e ammiccanti, la promozione dei costumi sexy è presto fatta.

Le sue curve esplosione risaltano alla perfezione con indosso i costumi lanciati dalla moglie di Mauro Icardi: anche in pieno inverno riesce a scaldare le temperature, dato che ha concesso a tutti i suoi follower sparsi per il mondo degli scatti con scorci piccanti sul lato B prosperoso e sul décolleté giunonico. Interi o bikini, tutti i costumi della collezione di Wanda Nara hanno un aspetto in comune: sono estremamente sensuali. In particolare i due pezzi si presentano piuttosto striminziti, nonché arricchiti da laccetti e oblò che stuzzicano e intrigano.

Ma anche i body da questo punto di vista sono notevoli, tra la sgambatura profonda e la scollatura generosa. Piccola nota di colore: questi costumi sono anche una dichiarazione d’amore alle donne della sua famiglia, dato che si chiamano Isabella e Francesca come le figlie, Zaira come la sorella, Nora come la mamma e Mali come la nipotina.

