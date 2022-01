Mauro Icardi, bomber con la pancetta: "ridotto così" a Capodanno, sconcerto al Psg

01 gennaio 2022 a

In attesa della ripresa degli allenamenti del Psg e di qualche novità dal mercato (è in vendita), Mauro Icardi è volato in Argentina per trascorrere la fine dell'anno insieme alla famiglia. Un periodo di relax che l'attaccante si sta godendo senza badare alla forma fisica, come si vede nelle Instagram Stories pubblicate da Wanda Nara. Maurito, infatti, appare un po' appesantito e con tanto di "pancetta". D'altronde l'argentino sta giocando poco e male (quest' anno finora solo 20 presenze e 5 gol) ed è ridotto a fare il panchinaro di lusso alle spalle dei vari Messi, Neymar e Mbappé.

Intanto, sempre dall'Argentina, arrivano pessime notizie per China Suarez, la "nemica" di Wanda che nelle scorse settimane ha rivelato di aver avuto un flirt piccante proprio con Icardi. La cantante e modella si è sfregiata in volto a causa di un brutto incidente in piscina a Pilar. Durante un bagno, nel tentativo di tuffarsi, la Suarez ha sbattuto il mento procurandosi una brutta ferita. Niente di estremamente grave, ma la foto pubblicata immancabilmente sulle sue Instagram Stories ha fatto il giro della rete, facendo parlare i più maliziosi di una "maledizione di Wanda Nana". Malelingue, ovviamente: della serie, "non è vero ma ci credo". I più cinici, invece, parlano semplicemente di "karma".

